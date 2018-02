Nuova occhiata ai personaggi di Avengers: Infinity War in un magazine

Dopo l'arrivo dellodeldi Avengers: Infinity War , ecco arrivare in rete unadi un magazine tedesco che ci permette di dare un'occhiata ad alcuni dei personaggi che appariranno nella pellicola.

Nella cover presenti i protagonisti del franchise principale sui Vendicatori come Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), la Vedova Nera (Scarlett Johansson), Visione (Paul Bettany) e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Oltre a loro anche le new entry come Spider-Man (Tom Holland), Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), Pantera Nera (Chadwick Boseman), oltre ai membri dei Guardiani della Galassia come Star-Lord (Chris Pratt), Rocket (Bradley Cooper), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Gamora (Zoe Saldana) e Groot (Vin Diesel).

Nella cover, ovviamente, anche Thanos (Josh Brolin) e dei membri dell'Ordine Nero. Potete visionare la cover qui sotto.

Il cinefumetto più atteso di tutti i tempi è firmato dai fratelli Russo e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. I Russo torneranno in cabina di regia anche per Avengers 4, in arrivo a maggio 2019.

I Russo hanno già diretto Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War per la Marvel, entrambi scritti da Markus & McFeely; i due hanno anche sceneggiato il primo Captain America - Il Primo Vendicatore di Joe Johnston.

Ricordiamo che la Marvel ha in uscita Black Panther per questo 14 febbraio mentre Ant-Man and the Wasp per luglio. Nel 2019, oltre al già citato Avengers 4, debutteranno anche Captain Marvel e Spider-Man: Homecoming 2.