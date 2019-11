Angelina Jolie e Gemma Chan sono Thena e Sersi nelle nuove foto dal set degli Eterni

Le ultime immagini provenienti dal set degli Eterni stanziatosi nelle splendide Isole Canarie mostravano una serie particolarmente interessante di strane rocce appuntite, probabilmente di origine aliena, e adesso possiamo ammirare alcuni membri del cast principale nelle nuove foto proprio in azione tra quelle rocce.

I tre interpreti che vediamo immortalati nel materiale che trovate in calce alla news sono Angelina Jolie, Brian Tyree Henry e Gemma Chan, che nel film diretto da Chloé Zhao (The Rider) vestono i rispettivi panni degli eterni Thena, Phastos e Sersi. Li vediamo muoversi e parlare tra un ciak e l'altro e anche in azione, in pose da combattimento mentre guardano verso l'oceano. Soprattutto, queste nuove immagini ci permettono di dare una migliore occhiata al look dei personaggi, specialmente a quello della Jolie.



Le tutte sono praticamente identiche a quelle mostrate durante il D23 d'agosto: colorate, futuristiche, eleganti. Quella di Thena è Bianca, quella di Phastos blu e decisamente più vistosa (forse anche per la stazza dell'attore) e l'ultima, quella di Sersi, verde. Non è comunque chiaro in che periodo storico saranno ambientate queste scene, dato che Gli Eterni dovrebbe coprire un tempo molto lungo.



Il film vede nel cast anche Richard Madden, Salma Hayek e Kit Harington, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 6 novembre 2020.