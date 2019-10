La nuova locandina di Doctor Sleep cita quella originale di Shining

Forse in anticipo su di un nuovo trailer ufficiale o forse perché era solo arrivato il momento della loro uscita, la Warner Bros. ha pubblicato in rete poche ore fa la locandina ufficiale di Doctor Sleep di Mike Flanagan, di un rosso accecate, e ora ha mostrato un nuovo poster completamente giallo e citazionista.

Di cosa? Della locandina originale di Shining di Stanley Kubrick del 1980, quella storica gialla con il volto di donna urlante, ma anche della sequenza della porta nell'Overlook Hotel. Miscela il materiale e crea un poster molto affascinante e riuscito, il secondo dopo quello rosso.



Il film di Mike Flanagan è un adattamento diretto dell'omonimo romanzo di Stephen King, anche se molto più ambizioso del libro, visto che si è prefisso l'obiettivo di riunificare l'universo letterario e le divergenze tra King e l'opera di Kubrick in un unico progetto, tanto sequel del romanzo originale quanto del capolavoro psicologico del maestro della settima arte.



Protagonisti di Doctor Sleep saranno anche Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Bruce Greenwood e Cliff Curtis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre, con un tempismo perfetto per la festa di Halloween. Chissà in quanti andranno in sala la Notte delle Streghe, magari prima di una bella festa in maschera.