La nuova vita di Jean-Claude Van Damme: 'Ora salvo i cani dalla soppressione'

Jean-Claude Van Damme che nei suoi film ha sempre ricoperto il ruolo del duro senza paura, nella vita reale è un uomo dal cuore tenerissimo. Nelle ultime settimane si è infatti mobilitato sui social per salvare un piccolo cagnolino dalla soppressione.

Il cucciolo in questione si chiama Raya, ha solo tre mesi ed è stato condotto in Norvegia dalla Bulgaria con un passaporto totalmente falso. Non erano infatti state svolte le vaccinazioni necessarie e così il chiuaua sarebbe stato condannato dalle autorità scandinave a morte certa. Per salvare il cane, il proprietario ha lanciato una petizione su Change.org che è giunta sino a Jean-Claude Van Damme.

L'attore ha fatto di tutto affinché venisse annullata la sentenza, condividendo a più non posso il suo appello sui social. Si è addirittura proposto di pagare una qualsiasi ammenda per salvare questa vita innocente: "Vi prego, per il mio compleanno, di cambiare la vostra decisione. Hanno commesso un errore. Se devono pagare una multa, la pagherò io. Nessun problema. Ma non possiamo uccidere quel piccolo chihuahua".

Fortunatamente il cagnolino è stato salvato ed è potuto ritornare con i suoi padroni in Bulgaria. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Van Damme è dunque un eroe sia dentro che fuori dal set, proprio come Gerard Butler.