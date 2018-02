Nuova iniziativa della DC pro-Black Panther, Ryan Coogler su Avengers: Infinity War

In questi giorni, si è scatenata una polemica sul web quando un gruppo di fan dellahanno creato un gruppo Facebook per prepararsi a 'sabotare' la percentuale di gradimento del pubblico sudi Black Panther e - potenzialmente - spoilerare il film sul web.

I fanboy sono una realtà - soprattutto sul web - che va a danneggiare il genere del cinecomic. Sono molte le pagine di odio nei confronti di una o dell'altra nata su Facebook, gli utenti che su siti web e forum si schierano continuamente a favore di una per attaccare l'altra e scatenare war e polemiche, senza contare i tanti profili Facebook e, soprattutto, Twitter di utenti che, continuamente, condividono post e tweet contro "la casa editrice odiata" e si lanciano in veri e propri attacchi contro gli altri.

Ovviamente, tutto ciò non fa altro che dare una pessima reputazione ai fan di una o dell'altra e, in questi giorni, i fan della DC si sentono presi di mira e sono piuttosto 'arrabbiati' per il comportamento di questo gruppo. Fortunatamente, dunque, non tutti i fan sono come quelli descritti qui sopra e, sebbene, più appassionati di una casa rispetto all'altra (magari, perché, sono cresciuti leggendo più i fumetti di una che dell'altra o perché amano più i supereroi di una che dell'altra), non disdegnano la visione dei film della "concorrente", supportandola e non denigrandola.

Ed è per questo che un gruppo di fan della DC ha deciso di partecipare alla #BlackPantherChallenge, la sfida statunitense per ottenere dei soldi da donatori per permettere ai ragazzini e il pubblico meno fortunato di poter andare a vedere un film "rivoluzionario" come Black Panther. I fan della DC hanno già messo a disposizione, per ora, $1600 ed hanno promesso che faranno il possibile per aumentare la cifra che permetterà a studenti del Bronx di poter visionare il film. Tra le star che stanno aiutando la causa anche Ellen DeGeneres, Viola Davis, Jemele Hill, Snoop Dogg, Chelsea Clinton, Octavia Spencer, Chris Baker, J.J. Abrams e Katie McGarth.

Intanto il regista Ryan Coogler ha parlato di come i fratelli Russo siano riusciti a ricreare la sua Wakanda in Avengers: Infinity War: "I Russo hanno mandato il loro team di scenografi e addetti agli effetti visivi a passare un po' di tempo con me, i miei scenografi e addetti agli effetti visivi. E ci hanno fatto tante domande. Anche gli sceneggiatori, Christopher Markus e Stephen McFeely, mentre scrivevano il film mi facevano delle domande del tipo 'quale di queste cose nella Wakanda che stai creando hanno questo tipo di cose?', 'dove potrebbero accadere queste cose?'. E io ho risposto loro. E il team di Infinity War ha cercato di passare, quando possibile, il tempo con i nostri attori per capire dove poter procedere e cosa fare".