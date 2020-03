Una nuova immagine di Red Guardian in Black Widow mostra il personaggio di David Harbour

Dopo la nuova immagine di Taskmaster, in queste ore è arrivata online anche una nuova foto dedicata a Red Guardian, supereroe sovietico interpretato da David Harbour che farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe nel primo film della Fase 4, Black Widow.

Quella che vedremo nel film di Cate Shortland - ancora senza una data di uscita dopo il rinvio causato dal Coronavirus - sarà la trasposizione cinematografica del secondo Guardiano Rosso dei fumetti Marvel, conosciuto col nome di Alexei Alanovich Shostakov e creato da Roy Thomas e John Buscema.

Nei fumetti Alexei è un pilota collaudatore estremamente popolare in Unione Sovietica, dipinto dai media come un eroe e sposato alla bellissima e altrettanto amata Natalie, una ballerina classica: Alexei attirò l'attenzione del KGB, che decise di addestrarlo per renderlo un agente speciale e gli donò il costume di Guardiano Rosso, la risposta sovietica a Capitan America. L'agenzia spionistica quindi inscenò la sua morte durante un fittizio collaudo di un missile sperimentale e da allora fu vietato qualsiasi contatto con chiunque lo conoscesse, inclusa la moglie (che, nel frattempo, credendolo morto, decise di onorarne la memoria servendo il proprio paese come spia sotto il nome di Vedova Nera, anche se in seguito passò agli Stati Uniti).

Ricordiamo che, al momento, il calendario Marvel Studios include Falcon & The Winter Soldier per agosto, Gli Eterni per il 6 novembre, WandaVision per dicembre, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings per il 12 febbraio 2021, Loki per la primavera 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness per il 7 maggio 2021, What If? per l'estate 2021, Spider-Man 3 per il 16 luglio 2021, Occhio di Falco per l'autunno 2021, Thor: Love and Thunder per il 5 novembre 2021 e Black Panther 2 per il 6 maggio 2022. Tra i progetti senza una data di uscita e a diverse fasi di sviluppo citiamo Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia 3, Ms. Marvel, Blade, Ant-Man 3, Moon Knight, Deadpool 3 e She-Hulk.

Per altri approfondimenti ecco delle possibili nuove date di uscita di Black Widow ipotizzate da Deadline.