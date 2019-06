La nuova immagina di Star Wars IX ci dà un indizio su Kylo Ren?

Le aspettative per Star Wars: L'ascesa di Skywalker sono altissime. Il film dovrebbe far calare una volta per tutte il sipario sulle vicende degli Skywalker prima dell'esordio della nuova saga scritta da Benioff & Weiss.

Ci si aspetta un finale coi botti dunque, tanto più che dopo il trailer rilasciato un mese fa si vocifera sempre più insistentemente sul possibile ritorno dell'imperatore Palpatine (si spera, eventualmente, con un soddisfacente corredo di spiegazioni sulla cosa).

Speculare sulle possibili evoluzioni della trama sarà sicuramente il passatempo preferito dei fan durante i prossimi mesi. La lente d'ingrandimento è puntata in particolar modo su Kylo Ren: nel trailer, infatti, vediamo il figlio di Han Solo indossare nuovamente l'iconico elmo che l'aveva reso celebre ai tempi di Episodio VII.

La scelta di Ben Solo ha sicuramente un grosso valore simbolico: l'elmo rappresenta tutto ciò da cui abbiamo sperato potesse fuggire durante Episodio VIII, quando Rey sembrava sul punto di convincerlo ad abbandonare il Lato Oscuro. L'elmo è, di fatto, ciò che più concretamente ricorda a Kylo Ren di essere il nipote di Darth Vader. La nuova immagine non svela nulla di nuovo, ma lo zoom sul volto di Ben coperto dall'elmo di Kylo Ren ci lascia quindi immaginare che il ragazzo abbia abbracciato nuovamente e definitivamente la via del Lato Oscuro della Forza: sarà una conferma o un depistaggio?

I quesiti a cui L'ascesa di Skywalker dovrà rispondere non riguardano, ovviamente, il solo Kylo Ren: pare infatti che durante il film potrebbe venir finalmente svelata l'identità dei genitori di Rey. Per un altro assaggio di questo Episodio IX, invece, rivolgersi a John Boyega che ha postato una nuova immagine di Finn.