La nuova generazione di Acchiappafantasmi nel primo trailer di Ghostbusters: Legacy

Come promesso giorni fa e anticipato anche del primo teaser poster di Ghostbusters: Legacy, ecco che la Sony Pictures ha pubblicato online il primo trailer ufficiale del film scritto e diretto da Jason Reitman (Juno, Thank You For Smoking), terzo capitolo diretto del franchise originale degli Acchiappafantasmi.

Protagonista della storia è una famiglia che si trasferisce in una cittadina di campagna dopo che la madre Callie (Carrie Coon) ha perso il lavoro. I figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) cominciano ad ambientarsi e a fare nuove amicizie, finché qualcosa di misterioso non scuote le fondamenta della cittadina di Summerville, nell'Oklahoma.



Per l'esperto Mr. Grooberson (Paul Rudd) è un fenomeno inspiegabile, non essendoci placche tettoniche o altro a motivare i terremoti nella zona sottostante, e quando i ragazzi mostrano all'adulto un vecchi reperto, questo lo riconosce come una trappola per fantasmi dei mitici Ghostbusters, dando il calcio d'inizio alla nuova generazione di Acchiappafantasmi.



Nel cast di Ghostbusters: Legacy ritroveremo anche tutto il cast originale, da Bill Murray e Dan Aykroyd fino a Sigourney Weaver, ma anche Bookeem Woodbine e Oliver Cooper per un'uscita prevista nelle sale americane il 10 luglio 2020.



Pronti a questa nuova avventura? Fateci sapere cosa ne pensate del trailer.