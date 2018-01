Nuova foto ufficiale da Ant-Man and the Wasp, svelata la sinossi

Oltre a(in arrivo a febbraio) e l'attesissimo, in uscita ad aprile in Italia, isono pronti anche a far arrivare sul grande schermo Ant-Man and the Wasp che, invece, sarà nelle sale cinematografiche a luglio.

In attesa di un primo teaser trailer, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un primo scatto ufficiale dal cinefumetto diretto da Peyton Reed. Lo scatto - che trovate qui sotto - mostra il personaggio di Scott Lang/Ant-Man, interpretato ancora una volta da Paul Rudd, insieme ad Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) che, in questo nuovo capitolo, si sdoppierà in Wasp.

Oltre alla foto, i Marvel Studios hanno diramato in rete anche una prima sinossi ufficiale di Ant-Man and the Wasp: "Dall'Universo Cinematografico Marvel Studios arriva 'Ant-Man and the Wasp', un nuovo capitolo che vede gli eroi con l'abilità sorprendente di rimpicciolirsi. Dopo gli eventi di 'Captain America: Civil War', Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle sue scelte sia come Supereroe che come padre. Mentre tenta di riequilibrare la sua vita di casa con le sue responsabilità come Ant-Man, si confronta con Hope Van Dyne e il Dr. Hank Pym con una nuova missione urgente. Scott deve indossare nuovamente il costume ed imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre il team tenta di svelare i segreti provenienti dal passato".