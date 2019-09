Una nuova foto suggerirebbe anche la presenza di Dan Stevens ne Gli Eterni della Marvel

Continuano le riprese dell'attesissimo Gli Eterni dei Marvel Studios, secondo cinecomic della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto dall'ottima Chloe Zhao (The Rider), e dopo aver avuto modo di dare un'occhiata ad Angelina Jolie nei panni di Thena, ecco che adesso arriva una curiosità davvero interessante legata al cast.

Attualmente la produzione del film sta infatti girando a Londra, ai Pinewood Studios, motivo che ha spinto praticamente l'intero e ricco cast di protagonisti a trasferirsi nella capitale britannica per tutto il tempo necessario alla riprese. Tra un set e l'altro, in pausa dai ciak, qualche membro del gruppo ha deciso allora di farsi un giro notturno per le strade di Londra, ed esattamente Kumail Nanjiani (Kingo), sua moglie Emily Gordon e Bryan Tyree Henry (Phastos).



Fin qui tutto nella norma, se non fosse che tra i comprimari, in fondo alla foto, spunti la testa di Dan Stevens, amatissimo dai fan della Marvel per il suo ruolo nei panni di David Haller nella Legion di FX (ma anche per i suoi ruoli in Downton Abbey o ne La Bella e la Bestia). Mentre potrebbe trattarsi di una semplice rimpatriata tra amici, in realtà la foto potrebbe anche nascondere un'altra verità, cioè la partecipazione di Stevens a Gli Eterni in un ruolo ancora misterioso, considerando anche la puntualità dell'incontro (persino di notte) nel bel mezzo delle riprese del film.



Ad ogni modo Gli Eterni uscirà nelle sale il 6 novembre 2020.