Una nuova foto di Star Wars IX anticipa una scena cancellata con Kylo Ren e Darth Vader

In queste ore sono spuntate online delle immagini che mostrano una sequenza eliminata da Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker nella quale Kylo Ren, da solo nelle sue stanze, interagisce con l'elmo di Darth Vader.

La foto sembrerebbe tratta da una versione estesa di una scena presente durante il primo atto del film, quando il personaggio interpretato da Adam Driver ha un breve momento di solitudine con l'elmetto di suo nonno mentre tenta di collegarsi con Rey tramite la Forza.

Nel link in calce all'articolo potete trovare altre immagini della sequenza, che però non aggiungono molto a quella che vi proponiamo qui sotto.

L'ossessione di Kylo per la controparte oscura di Anakin Skywalker è stata uno dei temi principali nella nuova trilogia della saga della Lucasfilm, evidenziato fin dal primo capitolo. In The Force Awakens, viene rivelato che il figlio di Han Solo e Leia Organa è in possesso della maschera deformata di suo nonno, che era stata vista l'ultima volta durante la sepoltura di Anakin avvenuta su Endor nelle battute finali de Il Ritorno dello Jedi. Nei nuovi film, Kylo ha trattato l'elmetto quasi come fosse una sorta di manufatto religioso, e dopo essere diventato il Leader Supremo del Primo Ordine alla fine di The Last Jedi, in The Rise of Skywalker lo trasferisce nei suoi alloggi per averlo vicino, come una sorta di guida.

Sempre a proposito di Kylo Ren, scoprite una scena toccante con Chewbacca contenuta nella versione a romanzo di Star Wars IX; inoltre recuperate anche una suggestiva concept art con la Rey Oscura.