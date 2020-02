Una nuova foto dal set di The Batman conferma il titolo di lavorazione

Una nuova foto dal set di The Batman oltre a rivelare la sedia personale di Robert Pattinson e conferma anche il titolo di lavorazione del nuovo lungometraggio della DC Films.

Sebbene il titolo provvisorio del film scritto e diretto da Matt Reeves fosse già stato rivelato all'inizio di dicembre, la nuova foto che trovate in calce all'articolo lo mostra per la prima volta, con la scritta "Vengeance" a campeggiare sulla sedia personale dell'attore protagonista.

Chiunque abbia familiarità con Batman riconoscerà immediatamente il significato dietro il titolo di lavorazione, un chiaro riferimento alla guerra al crimine che il Crociato Incappucciato giura di portare avanti dopo la morte dei suoi genitori. Curiosamente, anche il logo del film sembra utilizzare una combinazione di colori rosso e nero, tinte che hanno ricevuto non poche critiche nei giorni scorsi.

L'entusiasmo per The Batman infatti è schizzato alle stelle in settimana dopo che il regista ha rivelato a sorpresa la nuova versione del costume di Batman, cosa che ha scatenato sui social non solo un rumorosissimo dibattito sulle influenze e lo stile del costume, ma anche qualche polemica legata al filtro troppo rosso, che per alcuni fanno assomigliare il personaggio a Daredevil della Marvel.

The Batman uscirà il 25 giugno 2021. In attesa di nuove immagini ufficiali (Zoe Kravitz, ad esempio, ha rivelato di aver effettuato un camera test per il costume di Catwoman), guardate anche le prime foto dal set, che mostrano una gang col trucco da clown aggredire lo stunt-man di Pattinson per le strade di Gotham City.