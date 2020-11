Nuova foto dal set di Justice League: c'è un personaggio inedito legato a Cyborg!

Stamattina Zack Snyder e il suo direttore della fotografia Fabian Wagner hanno annunciato l'arrivo di un grosso annuncio per Justice League la settimana prossima, ma Wagner non ha saputo resistere e ha postato una nuova foto sul proprio profilo Instagram.

Il direttore della fotografia, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha avvertito i fan che da qui al 17 novembre - il giorno del fatidico annuncio anticipato questa mattina - saranno postate su Instagram tantissime foto dietro le quinte relative alla prima sessione di riprese di Justice League, ovvero quella che Snyder e Wagner guidarono nel lontano 2016 prima che la Warner Bros. mettesse Joss Whedon al timone della nave.

Anche questa nuova immagine fa parte di quella sessione, e non di quella che sta andando avanti in questi giorni per completare la Snyder Cut, in uscita nel 2021 su HBO Max. Nel post di Wagner si legge: "Pubblicheremo altre foto inedite del dietro le quinte delle nostre riprese originali del 2016, da oggi fino al 17 novembre. Una delle scene tagliate di cui sono più entusiasta ha coinvolto un'auto, uno schermo verde e molta illuminazione interattiva."

Nell'immagine dal set possiamo notare l'attrice Karen Bryson, interprete di Elinore Stone (la madre di Cyborg) nel Justice League di Zack Snyder. Si tratta di un ruolo completamente tagliato dalla versione uscita al cinema, e immaginiamo che sarà reintegrato per la nuova versione. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

