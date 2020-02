Le nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion mostra una Terra di Confine

Le riprese dell'attesissimo Jurassic World: Dominion, terzo capitolo del franchise diretto da Colin Trevorrow, sono partite pochi giorni fa in America, e in piena fase di shooting e progettazione delle scene ecco arrivare via Instagram una nuova foto dal set direttamente dal profilo social dello sceneggiatore e regista.

Quello che vediamo non sono animatronic di dinosauri o qualche star principale come Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern o Jeff Goldblum, perché quello che Trevorrow vuole mostrarci è una delle tante location "aperte" di Dominion, per l'esattezza una Terra di Confine vasta e spoglia come quelle che si vedevano nei vecchi western americani.



Scrive Trevorrow in didascalia: "Annys & Rebecca - produttrice associata e fidata assistente - nella Terra di Confine". Open Range, Terra di Confine o Prateria che dir si voglia, siamo in una delle ambientazioni tipo del territorio del nord america e delle grandi pianure, dove probabilmente si saranno riversati molti dei dinosauri ormai liberi di vagare nel mondo, ovviamente all'interno dell'economia narrativa del film.



Jurassic World: Dominion è stato anticipato diversi mesi fa da un fantastico cortometraggio diretto dallo stesso Trevorrow e conosciuto come Battle the Big Rock. Vi ricordiamo che il film è atteso nelle sale americane il prossimo 11 giugno 2021.