Nuova foto dietro le quinte di Shang-Chi: Simu Liu è pronto ad unirsi agli Avengers

Stanno per iniziare le riprese principali di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in Australia e a ricordarcelo ci ha pensato anche Simu Liu, volto scelto per vestire i panni del primo supereroe asiatico del MCU. Per tenere i fan aggiornati, l'attore ha infatti pubblicato su Instagram una foto dal dietro le quinte del film.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia (via Comicbook.com), mostra Liu durante una sessione di trucco con tanto di scritta "Assemble" in bella vista anche sulla cover del telefono, a testimoniare l'entusiasmo dell'attore nell'unirsi finalmente agli Avengers.

Insieme a Liu, nel cast del film troveremo anche Awkwafina e Tony Leung, quest'ultimo annunciato al San Diego Comic Con dello scorso agosto come interprete del vero Mandarino. La trama è ancora tenuta sotto segreto, ma secondo alcune indiscrezioni nel film potrebbe apparire il primo mutante del Marvel Cinematic Universe, Takeshi Matsuya aka Wiz Kid, un genio dell'informatica confinato su una sedia a rotelle.

La produzione di Shang-Chi si svolgerà ai Fox Studios di Sydney, dove in estate dovrebbero essere ospitate anche le riprese di Thor: Love and Thunder. Diretto da Destin Daniel Cretton e in arrivo nelle sale il 12 febbraio 2021, Shang-Chi sarà il terzo film della Fase 4 del MCU dopo Black Widow e Gli Eterni, attesi rispettivamente il 29 aprile e il 6 novembre 2020.