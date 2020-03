Una nuova foto ci mostra il primo look pensato per Ronin in Avengers: Endgame

La breve ma intensa apparizione di Ronin in Avengers: Endgame rappresenta ad oggi l'unico sguardo che abbiamo potuto dare all'evoluzione del personaggio di Jeremy Renner, prima che questo tornasse a rivestire le solite vesti di Hawkeye.

Il costume visto nell'arco di quella breve sequenza aveva però soddisfatto le aspettative soltanto di una parte del fandom: un buon numero di fan, infatti, storsero leggermente il naso davanti a quell'outfit nel quale il nero ricopriva un ruolo predominante e il volto di Clint era coperto dal cappuccio.

L'idea iniziale per il Ronin di Avengers: Endgame è però ora stata svelata dallo stesso concept designer del film, che tramite il suo account Instagram ci ha concesso uno sguardo al modo in cui Clint Barton sarebbe dovuto apparire nel film dei Russo: il costume mostratoci tende decisamente più al blu e al viola ed è privo di cappuccio, e sembra incontrare i favori dei fan che nei commenti lo definiscono come una sorta di versione maschile di Black Widow.

A proposito di foto inedite, recentemente Brie Larson ha spiegato il perché delle immagini che ritraggono la sua Carol Danvers sul set di Avengers: Endgame; Mark Ruffalo, invece, ha spiegato cosa cambierebbe in Avengers: Endgame ed ha omaggiato un'ultima volta il suo eroe Tony Stark.