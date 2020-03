Una nuova foto mostra il costume del Batman di Armie Hammer in Justice League Mortal

Dall'universo parallelo in cui George Miller ha realizzato il suo film Justice League Mortal, in queste ore è arrivata una nuova foto che mostra per la prima volta il costume del Batman di Armie Hammer.

Per chi non lo sapesse, il regista di Max Max: Fury Road nel 2007 fu assoldato dalla Warner Bros. per dirigere un film sulla Justice League: nella storia il team si sarebbe scontrato con Maxwell Lord, che a sua volta avrebbe sfruttato le debolezze dei supereroi per metterli gli uni contro gli altri grazie a dei file dettagliati che Batman aveva raccolto per precauzione su ognuno di loro.

Ora, dopo tredici anni, Ryan Unicomb ha rivelato l'immagine del cappuccio di Batman sulla sua pagina Instagram: potete ammirarla in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che, oltre ad Armie Hammer nei panni di Bruce Wayne, Justice League: Mortal avrebbe incluso anche D.J. Cotrona come Superman, Megan Gale come Wonder Woman, Common come Lanterna Verde, Santiago Cabrera come Aquaman, Adam Brody come The Flash, Hugh Keays-Byrne come Martian Manhunter, Jay Baruchel come Maxwell Lord e Teresa Palmer come Talia Al Ghul. Nel film sarebbe comparso anche il compianto attore di Star Trek Anton Yelchin nel ruolo di Wally West.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Mad Max: Fury Road e all'Everycult su Batman v Superman di Zack Snyder, che anni dopo avrebbe diretto lo sfortunato Justice League del DCEU.