Una nuova foto inedita si aggiunge allo Snyder Cut: a chi toccherà stavolta?

L'hashtag #ReleaseTheSnyderCut accompagna già da qualche anno numerosi post sui social e punta ad un unico obiettivo: vedere finalmente distribuita la versione definitiva di Justice League, la pellicola diretta da Zack Snyder nel 2017, che per festeggiare i due anni dall'uscita nelle sale il 17 novembre si mostrerà ai fan in una luce tutta nuova.

Nell'ultima settimana sono state distribuite ogni giorno foto inedite dal set che ritraggono i supereroi in scene tagliate o addirittura in interi filoni narrativi che poi sono stati scartati: proprio alla seconda categoria appartiene lo "scatto rubato" di Ezra Miller aka The Flash.

La foto è stata diffusa dallo stesso Zack Snyder sui suoi social e, secondo alcuni rumor, il Barry Allen/ The Flash qui ritratto sarebbe alle prese con la battaglia finale della pellicola, quella contro il temibile Steppenwolf. Quando la JLA fallisce nel tentativo d'impedire la ricongiunzione delle tre scatole madri, che insieme formano l'avanzatissima arma fonte del potere del villain, Flash userà la sua super-velocità per riportare indietro il tempo e dare ai suoi compagni una seconda opportunità.



Se la versione alternativa di Justice League con Flash vi è piaciuta, date un'occhiata anche alle foto di Cyborg per lo Snyder cut e all'inedito combattimento di Aquaman: sembra proprio che lo Snyder cut sarà più completo di quello che pensiamo.