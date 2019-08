Nuova foto di Army of the Dead, zombie-movie Netflix diretto da Zack Snyder

Nella notte è arrivata sui social una nuova immagine ufficiale per Army of the Dead, zombie-movie prodotto e distribuito da Netflix per la sceneggiatura, la fotografia e la regia di Zack Snyder.

Come potete vedere in calce all'articolo, la foto è stata pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Theo Rossi: tratta dal dietro le quinte del film, ci mostra i protagonisti del film durante una pausa dalle riprese (tranne Omari Hardwick e Danielle Burgio Merrell, che come rivela Rossi hanno approfittato della pausa per andare in bagno).

Army of the Dead ruoterà attorno ad un gruppo di mercenari che tenterà di mettere in atto la più grande rapina mai realizzata, il tutto però nella cornice di una Las Vegas in piena apocalisse zombie. Bautista impersonerà Scott, organizzatore della rapina e uomo pieno di rimpianti che è stato allontanato dalla sua famiglia. Tra i personaggi del film troveremo anche Kate, figlia di Scott e membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come è stato annunciato in precedenza, nel cast di Army of the Dead ci sarà anche Hiroyuki Sanada, leggendario attore giapponese da anni impegnato in produzioni hollywoodiane. Per altre informazioni vi rimandiamo ad un'intervista Snyder ha parlato dei suoi prossimi tre film e alla prima foto ufficiale di Army of the Dead.