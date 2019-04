La nuova featurette ci mostra gli effetti pratici di Hellboy

Questo giovedì 11 aprile farà il suo ritorno nei cinema italiani il personaggio di Hellboy, la creatura dei fumetti nata dalla penna di Mike Mignola, protagonista di un nuovo reboot cinematografico diretto da Neill Marshall.

Ed in seguito ai character poster distribuiti nella giornata di ieri, la Lionsgate sta intensificando il marketing intorno alla pellicola diramando in rete anche una featurette incentrata sugli effetti pratici che vedremo nel corso del cinefumetto.

Il personaggio avrà il volto di David Harbour, recentemente ingaggiato anche per il cast del film dedicato alla Vedova Nera, che interpreterà la seconda iterazione di Hellboy al cinema dopo la precedente di Ron Perlman. Hellboy, infatti, è stato protagonista di ben due pellicole cinematografiche dirette da Guillermo del Toro e di modesto successo; nonostante gli elogi da parte della critica e il volere dei fan, Del Toro non è riuscito mai a realizzare un terzo capitolo conclusivo con Perlman, portando lo studio ad optare per un reboot.

Ian McShane affiancherà Harbour in questa nuova avventura "vietata ai minori". Nel cast anche Milla Jovovich nel ruolo della villain Nimue aka Blood Queen, Sasha Lane come Alice Monaghan, Penelope Mitchell nei panni della Strega Ganeida e Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0, LOST) nel ruolo di Ben Daimio.