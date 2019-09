Nuova, fantastica immagine ufficiale per Star Wars: The Mandalorian di Disney+

È grazie a IGN che possiamo mostrarvi oggi una nuova e fantastica immagine ufficiale dell'attesissima The Mandalorian, prima serie live-action dedicata all'Universo di Star Wars prodotta e sviluppata da Jon Favreu (Iron Man, Il Re Leone) e con protagonista Pedro Pascal (Narcos, Wonder Woman 1984).

The Mandalorian racconta la storia di un cacciatore di taglie, interpretato da Pedro Pascal e che affronterà avventure in mondi mai visti prima nella galassia del franchise. Parlando della serie, il creatore Jon Favreau aveva raccontato infatti: "la storia che voglio raccontare è qualcosa di più intimo e con nuovi personaggi".



La serie debutterà sulla nuova piattaforma di streaming Disney+, anche se gli episodi potrebbero non essere distribuiti tutti in un colpo solo, ma pubblicati a cadenza regolare uno per volta fin dal 12 novembre, giorno del lancio del servizio. In Italia, dovremo attendere un po' di più.



Durante lo scorso panel del D23 è stata anche annunciata l'aggiunta di Ming-Na Wen al cast. L'attrice è già amata dai fan Marvel e Disney grazie alla sua interpretazione dell'agente May in Agents of Shield, la cui conclusione è prevista con la prossima settima stagione.



Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che sono in sviluppo anche una serie prequel di A Star Wars Story: Rogue One dedicata a Cassian Andor e un'altra a Obi-Wan Kenobi.