Una nuova fan theory crede che Nebula sia stata risparmiata per una ragione dallo Schiocco

Avengers: Infinity War si concludeva con la Decimazione indotta dallo Schiocco di Dita di Thanos, che ha portato alla cancellazione di metà dell'esistenza dall'Universo, a un salto di cinque anni nel futuro in Avengers: Endgame e alla squadra originale dei Vendicatori riunita insieme per riunire le Gemme dell'Infinito e rimettere tutto in ordine.

La scelta adoperata dal Guanto dell'Infinito dopo lo Schiocco e relativa a chi cancellare o no dall'esistenza è sempre stata data come casuale e imparziale, ma una nuova fan theory che sta spopolando ora su Reddit pensa che oltre ad aver risparmiato di proposito la squadra originale dei sei Avengers, le Gemme abbiano anche risparmiato per un motivo Nebula. Ecco cosa dice la teoria:



"A causa di tutte le sue terribili azioni, ha un difetto redentore eppure dannoso: l'amore per le sue figlie. Ama Gamora ma non esita un secondo a ucciderla per ottenere la Gemma dell'Anima e portare a compimento il suo piano di pulizia dell'Universo, e ama anche Nebula ma non esita a torturala per ottenere informazioni. Alla fine di Endgame rivela proprio di essere stato troppo duro con Nebula.

Proprio lei, nel film, menziona come il padre abbia sempre detto che, dopo lo Schiocco, lui e le sue figlie si sarebbero ritirate in un pacifico pianeta per vivere felici. Questo è stato il motivo per cui lo Schiocco ha risparmiato inconsciamente Nebula: perché Thanos aveva già sofferto la perdita di una figlia amata e ha condizionato in qualche modo la scelta, quel giorno".



Cosa ne pensate? Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al concept dell'esercito di Ant-Man e a una foto ufficiale con Peggy e Steve.