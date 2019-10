Una nuova fan art vede Robert Pattinson nei panni del Batman di Alex Ross

La curiosità di vedere il Batman di Robert Pattinson è sicuramente tanta: dopo lo scetticismo iniziale i fan del Cavaliere Oscuro stanno cominciando ad essere fiduciosi sulla performance dell'ex-star di Twilight, e sui social si moltiplicano giorno dopo giorno le fan art che provano ad immaginarne l'aspetto nel film.

L'ultima in ordine cronologico si ispira ad uno degli autori più quotati del mondo DC (con qualche incursione anche dalle parti di Marvel): si tratta di Alex Ross, autore di Kingdom Come e Marvels, il cui costume disegnato per Bruce Wayne è stato preso in prestito da un digital artist per provare a regalare ai fan un'anteprima del Batman di Pattinson.

Il lavoro sembra esser stato accolto piuttosto bene dagli utenti di Instagram, che in massa nei commenti al post si sono complimentati con l'autore. Non ci è ancora dato sapere, naturalmente, quanto il costume che vedremo in The Batman sarà simile a quello ammirato in quest'ultima fan art, ma Robert Pattinson ha già assicurato di voler interpretare un Batman spaventoso.

Il cast del film di Matt Reeves continua a prendere forma, intanto: alcuni giorni fa Zoe Kravitz è stata ufficializzata come nuova Catwoman, quale erede di attrici del calibro di Michelle Pfeiffer, Halle Berr ed Anne Hathaway. Lo stesso Pattinson non ha tardato a far giungere alla collega e amica le sue congratulazioni per il ruolo ottenuto.