Una nuova fan art di The Batman immagina Robert Pattinson e Vanessa Hudges insieme

Continuano a impazzare in rete la febbre Robert Pattinson, scelto dalla Warner Bros e da Matt Reeves come nuovo Cavaliere Oscuro in The Batman. Le fan art dedicate all'attore nel ruolo del personaggio non fanno infatti che accumularsi, tra più riuscite o soltanto abbozzate, e anche oggi ne arriva un'ultima molto bella.

Questa volta non vediamo però Pattinson nel costume di Batman, perché l'immagine creata da William Gray è interamente dedicata al suo alter-ego borghese, il miliardario Bruce Wayne. Ma c'è di più, perché l'artista è voluto andare oltre e inserire nell'immagine anche la fan favorite per interpretare Catwoman, cioè Vanessa Hudges, che pur non avendo ottenuto ancora il ruolo e magari non essere neanche considerata dalla Warner per la parte, sta attualmente vivendo questo boom social inaspettato, che potrebbe forse portare a vestire i panni di Selina Kyle.



Vediamo comunque lei e Wayne abbracciati insieme, in un ballo romantico. C'è da dire che il disegno è molto pulito e i volti degli attori ben delineati, il che ci dà una chiara idea di come potrebbero apparire nei ruoli in borghese. Sono estremamente giusti e funzionali alle parti, e mentre Pattinson si è già garantito il ruolo, speriamo che la Hudges possa almeno essere presa in considerazione.



The Batman uscirà nelle sale americane il prossimo 24 giugno 2020.