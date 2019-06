Una nuova fan art immagina Ben Barnes nel ruolo di Nightwing per The Batman

Molto probabilmente, la prima, vera trasposizione live-action del Nightwing della DC arriverà con la seconda stagione di Titans, visto che dovrebbe mostrare la nuova identità supereroistica di Dick Grayson dopo Robin, eppure qualche fan pensa che il personaggio potrebbe fare la sua comparsa anche nel The Batman di Matt Reeves.

In realtà non è ancora molto chiaro quali personaggi compariranno nell'attesissimo reboot di Batman con protagonista Robert Pattinson. Si parla di Catwoman (molti vorrebbero Vanessa Hudgens), di Pinguino (forse interpretato da Josh Gad) e del villain Firefly, ma al momento non c'è assolutamente nulla di confermato, cosa che spinge i fan a immaginare i loro attori preferiti nei ruoli di alcuni protagonisti fan favorite, esattamente come nel caso di Nightwing.



È così che l'artista Christ Ave ha pensato a Ben Barnes (The Punisher, Westworld) per il ruolo di Dick Grayson nel film di Matt Reeves, vestendolo di tutto punto in una fan art abbastanza riuscita, con tanto di costume dotato di simbolo e dettagli luminosi e armi ben salde alle spalle. L'attore si presta sia fisicamente che recitativamente alla parte, dunque dovessero sceglierlo non ci dispiacerebbe affatto.



Vi ricordiamo che The Batman uscirà nelle sale americane il 24 giugno 2021, con l'inizio della produzione previsto per l'autunno 2019.