La nuova cover di Star Wars Insider mostra uno sguardo ravvicinato ai Cavalieri di Ren

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo di un full trailer ufficiale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ecco che il nuovo numero del magazine Star Wars Insider ha svelato la sua interessante art cover, dove possiamo dare un'occhiata ravvicinata agli anticipatissimi Cavalieri di Ren.

A dire il vero non sembrano essere presenti tutti i Cavalieri ma - escluso Kylo Ren - soltanto quattro, posizionati a metà immagine sulla destra, appena sotto il profilo con tanto di casco del nuovo Leader del Primo Ordine. Le maschere sono la cosa più interessante: il cavaliere più a destra indossa quello che sembra un elmetto futuristico con una maschera allungata in stile teschio, con tanto di mantello e arma bianca lunga, sembrerebbe un'ascia. Quello più in basso ha invece il casco ricoperto di striature e una fessura davanti agli occhi. Dietro a lui il più somigliante a un Mandaloriano e più alto l'ultimo, quello meno comprensibile.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker vede nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Billie Dee Williams e Ian McDiarmind, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.



A novembre arriverà invece la prima serie live-action per Disney+, Star Wars: The Mandalorian.