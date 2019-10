La nuova clip di Zombieland: Doppio Colpo ci ricorda la regola numero 52

Non si sopravvive a Zombieland senza fare attenzione a rispettare un'adeguata lista di regole: l'abbiamo imparato (con annessa eccezione) ormai dieci anni fa con il primo film e, a quanto pare, non smetteremo di farlo ora con questo Zombieland: Doppio Colpo.

La nuova clip del film di Ruben Fleischer, rilasciata alcuni giorni dopo le ultime tre, ci ricorda infatti una delle regole più importanti stilate da Columbus: la numero 52, ovvero "non aver paura di chiedere aiuto". La collaborazione è indispensabile per portare a casa la pellaccia in un mondo popolato da morti viventi, e la nostra strana famiglia l'ha imparato a sue spese… A differenza di altri.

Stando a quanto vediamo nel breve filmato, infatti, pare proprio che i nuovi arrivati non abbiano ancora molta confidenza con la regola in questione: Albuquerque (Luke Wilson) e Flagstaff (Thomas Middleditch) si lanciano infatti ricolmi di tracotanza e machismo all'assalto di alcuni zombie, stoppando in principio Tallahassee (Woody Harrelson) e Columbus (Jesse Eisenberg) pronti a dargli man forte. Se l'arroganza dei due nuovi membri della banda sarà loro fatale lo scopriremo ovviamente solo con l'uscita in sala del film, prevista per il prossimo 18 ottobre negli Stati Uniti e per il 14 novembre in Italia. Le prime recensioni, intanto, sembrano già approvare il nuovo lavoro di Fleischer.