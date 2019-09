Nuova clip ufficiale di The Walking Dead 10 con Michonne e Aaron

Nella decima stagione di The Walking Dead i nostri Sopravvissuti sono intenzionati a prendere sul serio la minaccia degli Whisperers di Alpha. Lo vediamo anche nella prima clip ufficiale diffusa online da Comicbook.com, dove Michonne (Danai Gurira) viene interrogata da Aaron (Ross Marquand) proprio in merito ai nuovi villain.

Questo gruppo di sopravvissuti all'apocalisse zombie è del tutto particolare, come già capito alla fine della nona stagione, ed è guidato da una donna forte e intelligente che si fa chiamare Alpha (Samantha Morton), come fosse la capo branco di un gruppo di lupi affamati. Indossano tutti delle maschere fatte con la pelle degli zombie uccisi, il che li rende grotteschi, mimetici e pericolosissimi.



Nella clip Aaron domanda a Michonne come siano questi Whisperers, perché siano così preoccupanti e perché proprio lei li tema così tanto. Michonne cavalca con la sua fedele spada sguainata e dice ad Aaron: "Non ti dirò proprio un cazzo sui Whisperers", il che significa anche la prima parolaccia in diretta per il personaggio. Sempre il sito ha definito la premiere della decima stagione "davvero molto buona e un ottimo ritorno per la serie". Ma il problema, con The Walking Dead, si nasconde sempre e comunque al cuore delle stagioni, non all'inizio o alla fine.



The Walking Dead 10 andrà in onda sulla AMC a partire dal prossimo 6 ottobre.