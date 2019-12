La nuova clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conferma una teoria su Snoke?

Le origini del Leader Snoke sono state tra gli argomenti più discussi tra i fan di Star Wars sin dalla prima comparsa del personaggio in Episodio VII: di teorie al riguardo ne sono state partorite a decine, e l'ultima clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembrerebbe confermare una delle più accreditate.

Nel breve filmato tratto da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rilasciato alcuni giorni fa vediamo infatti Kylo Ren aggirarsi in quello che potrebbe essere una sorta di cimitero Sith e, nel mentre, udire in sequenza le voci di Palpatine, Darth Vader e dello stesso Snoke ricordargli che "ragazzo mio, sono ogni voce che tu abbia mai udito nella tua testa".

Una frase che lascerebbe dunque pensare che la mano di Palpatine sia sempre stata presente nel corso dell'ascesa di Kylo Ren all'interno del Primo Ordine, e che lo stesso Imperatore potrebbe aver quindi manipolato o addirittura creato Snoke. Ciò che è certo, comunque, è che dopo la sua dipartita nel corso di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sul personaggio di Snoke resta ancora molto (praticamente tutto, in realtà) da spiegare, e visto lo sbandieratissimo ritorno in scena di Palpatine una soluzione del genere è tutt'altro che improbabile.

Il 18 dicembre incombe, intanto, ma non tutti sono ottimisti sull'accoglienza che riceverà il film di J. J. Abrams: secondo Richard E. Grant, ad esempio, saranno in molti a non apprezzare Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.