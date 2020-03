Una nuova clip di Bad Boys For Life ci rivela il finale alternativo del film

È grazie all'uscita in Digital HD americana che possiamo mostrarvi oggi una nuova clip esclusiva della versione home video o download che rivela un finale alternativo di Bad Boys For Life, terzo film dell'amatissima serie action che riporta sul grande schermo i detective Mike Lowrey e Marcus Burnett.

In aggiunta potete anche vedere la scena post-credit del film che preannuncia l'arrivo di quarto capitolo con un nuovo alleato, il figlio di Mike, Armando Aretas, che sta scontando la sua pena in carcere e che potrebbe entrare nella squadra per una nuova ed esplosiva missione. Dati anche gli incassi, crediamo sia solo questione di tempo prima dell'annuncio, magari dopo la fine della Pandemia.



Il terzo capitolo della saga action creata da Michael Bay, diretto dai promettenti registi Adil El Arbi e Bilall Fallah e con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, è stato accolto bene sia dal punto di vista critico che commerciale, ottenendo un bel po' di fortuna al botteghino in quella che è tradizionalmente una delle sezioni più tranquille del calendario di uscita annuale.

Al momento della stesura di questo articolo, e con i cinema chiusi nella maggior parte dei mercati, Bad Boys For Life è il film con il maggior incasso dell'anno, avendo incassato oltre $421,2 milioni in tutto il mondo ($204,4 milioni domestici e $216,8 milioni a livello internazionale) con un budget di produzione stimato di $90 milioni. L'edizione home-video contiene oltre 50 minuti di funzionalità bonus mai viste prima, il finale alternativo esclusivo di cui sopra, scene estese ed eliminate, una bobina di esilaranti blooper, una featurette di easter-egg e molto altro ancora.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Bad Boys For Life e ad un riepilogo della saga di Marcus e Mike.