Nuova clip per Angry Birds 2 dopo la release statunitense

Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila stanno per tornare: parliamo ovviamente dei protagonisti di Angry Birds 2, secondo film tratto dalla celebre saga videoludica per smartphone prodotta da Rovio. I nostri eroi hanno dei nuovi amici e sembrano più agguerriti che mai in questa nuova clip.

Nel video vediamo i nostri amici tentare di intrufolarsi all'interno di una base segreta con lo scopo di disattivare la super-arma che potrebbe mettere a repentaglio le loro isole. Recuperare il badge da una delle guardie, però, sembra essere un'impresa tutt'altro che facile...

Questa la sinossi ufficiale del film rilasciata da Sony Pictures: "I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole".

Angry Birds 2 ha debuttato ieri nelle sale americane incassando 2,6 milioni di dollari, mentre nei cinema italiani arriverà soltanto il prossimo 14 settembre: qui potete trovare il full trailer del film.