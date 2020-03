Una nuova, clamorosa immagine della Justice League di Zack Snyder

Nelle scorse ore il regista Zack Snyder ha condiviso una nuova immagine dello Snyder Cut di Justice League, mitologico montaggio originale del cinecomic del 2017 come sappiamo in seguito "aggiustato" dalla Warner Bros. e Joss Whedon.

Nell'immagine, che potete visionare come al solito nel post in calce all'articolo, sono presenti Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Batman (Ben Affleck) e Aquaman (Jason Momoa), tutti riuniti per presumibilmente prepararsi alla battaglia. Notiamo infatti che i protagonisti sono tutti in costume completo, meno Ray Fisher, con l'outfit del suo personaggio Cyborg privo di CGI.

Non è chiaro se lo Snyder Cut di Justice League vedrà mai la luce del giorno, anche se i fan chiaramente non hanno intenzione di arrendersi molto presto. E nemmeno Snyder stesso, come dimostrano i suoi continui aggiornamenti. Pochi giorni fa il Whedon ha preso in giro i sostenitori della causa, scherzando sulla possibilità che lo Snyder Cut non esista, ma subito dopo sono emerse nuove dichiarazioni da parte di persone che lo avrebbero visto, e che lo hanno definito fantastico. Ricordiamo che fra i sostenitori dello Snyder Cut ci sono anche Jason Momoa, Gal Gadot e Ben Affleck, con quest'ultimo disposto a fare di tutto per aiutare il regista a portare alla luce il film.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, recuperate il nostro Everycult su Batman v Superman.