I numeri parlano chiaro: Captain Marvel è il film con più errori di tutto il 2019

Vincere l'oro in una competizione solitamente significa essere il migliore tra i partecipanti, ma non sempre dominare il podio è motivo di vanto, come dimostra la classifica annualmente stilata da moviemistake.com: stavolta, ad essere incoronata "Miss errore 2019" è stata Captain Marvel

Secondo moviemistake.com gli errori della troupe Marvel sarebbero ben 59, due dei quali sarebbero particolarmente gravi: nella pellicola si distinguono chiaramente una versione del sistema operativo Windows ed una del videogioco Street Fighter non ancora uscite nell'arco temporale in cui Captain Marvel è ambientato.

Viste le dimensioni delle disattenzioni possiamo sicuramente affermare che, se anche fossero state solo queste due, Brie Larson &Co. avrebbero meritato vittoria a tavolino nella competizione.

Se pensate che per la Marvel sia un evento più unico che raro vi sbagliate: al terzo posto della classifica di quest'anno troviamo Avengers: Endgame, che insieme ai sui vertiginosi incassi dovrà portare anche la medaglia di bronzo ottenuta grazie ai 51 errori presenti nel film.

I precedenti ori sono strati stati assegnati a Mission: Impossible - Fallout (2018), Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), Deadpool (2016), Star Wars: The Force Awakens (2015), American Sniper (2014), Frozen (2013), Quella casa nel bosco (2012), Fast Five (2011) ed infine Iron Man 2 (2010). auto-ironico

Intanto, Brie Larson entra anche nella Top 10 delle star 2019 e, stando allo al grande spirito auto-ironico dell'attrice, la medaglia d'oro appena ottenuta andrà ad aggiungere agli altri trofei tutti da ridere: eccola mentre mangia uno scarabeo e su twitter mentre fa la Homecoming Dance.