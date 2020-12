A piedi nudi nel parco, Rober Redford e quel ruolo inatteso

Questa sera su Paramount Channel va in onda A piedi nudi nel parco, un film del 1967 diretto da Gene Saks, tratto dall'omonima commedia teatrale di Neil Simon. Protagonisti della pellicola sono gli straordinari Robert Redford e Jane Fonda.

Lo stesso Robert Redford era stato protagonista anche della versione musical di A piedi nudi nel parco, messa in scena a Broadway dal 1963 al 1967. Per tale ragione l'attore non credeva possibile un suo coinvolgimento nella pellicola cinematografica. Quando fu chiamato dai produttori, Redford fu inizialmente riluttante, anche perchè non avrebbe voluto ripetersi in una versione rivisitata di quel ruolo che tanto successo gli aveva dato. Viste le forti insistente però l'attore fu poi convinto ad accettare.

Il ruolo della protagonista femminile, interpretato a teatro da Elizabeth Ashley, fu offerto inizialmente a Natalie Wood, con lo scopo di ricreare la coppia con Redford già proposta in Lo strano mondo di Daisy Clover di Robert Mulligan e Questa ragazza è di tutti di Sydney Pollack. L'attrice decise di non accettare la parte e fu al suo posto coinvolta Jane Fonda, che aveva già interpretato l'anno precedente un ruolo del tutto simile, in un'altra commedia di origine teatrale e d'ambientazione newyorkese, Tutti i mercoledì di Robert Ellis Miller.

Intanto Robert Redford ha rivelato di non apprezzare particolarmente la notorietà.