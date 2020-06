A piedi nudi nel parco, Jane Fonda bramava un sequel con lei e Robert Redford 40 anni dopo

Questa sera torna nelle tv italiane A piedi nudi nel parco, la commedia sentimentale del 1996 con Jane Fonda e Robert Redford tratta dall'omonima commedia teatrale di Neil Simon (La strana coppia).

Il film segue le vicende di Paul e Corie, due freschi sposini che si trasferiscono in un minuscolo appartamento del Greenwich Newyorkese. La loro convivenza però non va come sperato: lui è serio e preciso, mentre lei è appassionata e romantica.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutti i retroscena più interessanti sulla pellicola:

Redford detestava i vestiti di scena del film, composti principalmente da "giacca e cravatta", tanto che approfittava delle pause per indossare un cappello nero da cowboy e degli stivali .

. L'attore fu sorpreso di essere richiesto per il ruolo: avendo già interpretato il personaggio nel musical di Broadway, dava infatti per scontato che sarebbe stato scelto un altro per la parte. Nonostante fosse poco incline a ripetersi, però, alla fine accettò.

Il ruolo di Copie Bratter fu inizialmente offerto a Natalie Wood, che aveva già recitato al fianco di Redford in altre due pellicola. L'attrice rifiuta per prendersi un po' di pausa da lavoro, aprendo dunque la strada a Jane Fonda.

Ogni volta che il personaggio di Jane Fonda saliva le scale del suo appartamento, la produzione utilizzava lo stesso set per rendere ogni piano . Una tecnica utilizzata di recente, per esempio, anche da The Big Bang Theory.

. Una tecnica utilizzata di recente, per esempio, anche da The Big Bang Theory. A piedi nudi nel parco è uno dei film preferiti di Jane Fonda, che ne avrebbe voluto anche un seguito. "È un peccato che non abbiamo convinto Neil Simon a realizzare un sequel, con i personaggi 40 anni dopo" ha scritto l'attrice su Twitter.

Il film andrà in onda su Paramount Network alle 21.10. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro omaggio alla carriera di Robert Redford.