Dalle Nozze Rosse di GOT agli horror: Oona Chaplin sarà protagonista di Lullaby

Considerando le sue passate apparizioni, la notizia è decisamente interessante: l'ultima volta che abbiamo visto Oona Chaplin è stato al fianco di Richard Madden durante le Nozze Rosse di Game of Thrones (nel video in alto) e adesso, rimanendo per certi versi in tema, è la protagonista di Lullaby, il nuovo horror diretto dal regista di Annabelle

Le ripresi di Lullaby inizieranno il prossimo 24 marzo e vedranno John Leonetti sulla sedia di regia: a capo del progetto saranno le aziende cinematografiche Alcon, che finanzierà completamente il film, e la Johnson and Kosove che produrranno la pellicola insieme a Lee Nelson e David Tish della Envision Media Arts.

"Lullaby trae ispirazione da svariati racconti mitologici, spesso cupi e terrificanti. Crediamo fermamente nell'agghiacciante visione di John ed è la nostra speranza che la pellicola mantenga lo stesso livello di terrore e paura che traspirano dalle pagine della sceneggiatura", hanno commentato i produttori, che continuano: "Siamo entusiasti di lavorare con Alcon, John Leonetti e Oona Chaplin all'inizio di un nuovo franchise horror. Non avremmo potuto chiedere una squadra migliore per dare vita a questa terrificante storia"

Recentemente Chaplin è stata impegnata anche sul set di Avatar 3, capitolo centrale della saga creata da James Cameron, e per il quale ha appena terminato le riprese: l'attrice ritornerà anche per i capitoli successivi, mentre la vedremo molto presto suol piccolo schermo nella serie A Higher Loyalty, creata e diretta da Billy Ray e interpretata da Jeff Daniels e Holly Hunter.