Nozze gelate per Alfred Molina: con chi si è sposato il villain di Spider-Man? Scopriamolo

In attesa di rivederlo nei panni di Dottor Octopus nell'attesissimo Spider-Man: No Way Home, il leggendario attore Alfred Molina è convolato a nozze in gran segreto nello scorse ore con una star di Frozen, il celebre film animato della Disney.

Come potete vedere nelle foto in calce all'articolo, Molina si è unito in matrimonio a Jennifer Lee, regista, sceneggiatrice e produttrice di Frozen e Frozen II - Il segreto di Arendelle, vincitrice nel 2014 dell'Oscar per il miglior film d'animazione e dal 2018 direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios. Negli scatti in basso potete vedere il lato più tenero di Doc Ock, che nascosto dietro ad un paio di occhiali da sole fa di tutto per trattenere le lacrime di commozione prima di scoppiare in un pianto tenerissimo.

Per i fan di Frozen però le sorprese non finiscono qui, dato che è stato confermato che ad officiare il matrimonio è stato nientemeno che Jonathan Groff, interprete di Kristoff nella saga animata campione d'incassi.

Alfred Molina e Jennifer Lee hanno iniziato a frequentarsi privatamente dal 2018, ma la regista ha iniziato a parlare della loro relazione solo nel 2019 tramite un'intervista al New York Times: "Mi sento molto fortunata perché ho, sai, 48 anni, e sono molto felice con la mia vita privata. Alfred è molto premuroso e molto buono con mia figlia. E quindi mi sento fortunata." La regista si era già sposata nel 1999 con Robert Joseph Monn, e dal primo matrimonio ha avuto la sua unica figlia, Aghata Lee-Monn.

