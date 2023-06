Now You See Me, il primo trucco è reale: in cosa consiste?

"Più guardi, meno vedrai": questa una delle citazioni più iconiche di Now You See Me: I maghi del crimine. Film del 2013 di Louis Leterrier, Now You See Me si apre con un trick di carte apparentemente editato e poco veritiero. Ma non è così.

È autentico.

Ma di che tipo di 'magia' si tratta? Come ci ingannano i nostri protagonisti?

Il trucchetto consiste nell'illudere il pubblico. E fin qui, era chiaro. Ma come? Il 'prescelto' dal pubblico per scegliere una carta a caso in realtà non la sceglie casualmente. L'illusionista gli fa credere di aver scelto liberamente, ma in realtà non è così, in quanto il professionista 'condiziona' l'altro a scegliere quella carta specifica posizionandola in un posto ben preciso nel mazzo.

L'illusione di libera scelta è tra l'altro rafforzato dal continuo rimescolamento di carte da parte del mago (altra azione assolutamente non casuale). Così facendo, l'illusionista manda in confusione gli spettatori e si porta a casa il trucco di magia.

Augurandoci che abbiate capito il sottile gioco dietro a tale trick, torniamo alla questione: nell'esecuzione dell'apertura del film in cui si verifica tale giochetto non c'è stato alcun intervento di editing. Se volete vederne altri, vi segnaliamo tre trucchi di magia da parte delle star di Now You See Me.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Now You See Me. Correte a leggerla!