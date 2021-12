Now You See Me: che fine ha fatto il sequel con Benedict Cumberbatch?

Questa sera alle 21:20 su Italia 1 andrà in onda il film Now You See Me 2, sequel di successo del capostipite che vide un cambio di regia - si passò da Louis Letterier a Jon M. Chu - e l'ingresso nel cast di Daniel Radcliffe, ormai dismessi i panni di Harry Potter, e di Henry Lloyd-Hughes. Ma che ne è stato dei piani per il terzo film annunciato?

Il secondo film del franchise andrò molto bene al botteghino e finì per incassare oltre 330 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 100 milioni. Cifre in linea con quelle del box-office ottenuto dal primo film della serie, tant'è che anche prima dell'uscita del secondo capitolo si cominciò a parlare dei piani per un terzo film. Now You See Me 3 venne annunciato nel 2015 infatti ma da allora si è saputo poco o nulla anche a causa dello stop e dei problemi causati dalla pandemia di coronavirus.

Non solo anche gli impegni degli attori coinvolti hanno ritardato l'avvio della produzione: ricordiamo che Benedict Cumberbatch rumoreggiato per una parte è ormai impegnato a tempo pieno con i Marvel Studios così come la star del film Mark Ruffalo. Mentre Woody Harrelson è stato impegnato in Venom - La Furia di Carnage.

Sul fronte della trama non è ancora stato svelato alcun dettaglio, ma al timone del progetto dovremmo ritrovare John M. Chu (già regista del secondo capitolo), reduce dallo straordinario successo di Crazy & Rich e poche settimane fa di nuovo nelle sale cinematografiche con il suo adattamento di In the Heights tratto dall'opera di Lin Manuel Miranda.

Qui invece l'annuncio di Now You See Me 3 arrivato nell'aprile 2020: "Eric è sempre stato affascinato dalla raffinata arte dell'inganno e dell'illusione in tutte le sue forme ed è venuto da noi con una grande storia che porta in avanti la mitologia di Now You See Me e spinge i Quattro Cavalieri a un livello completamente nuovo con il nostro grande cast di ritorno che sarà affiancato da nuovi personaggi", aveva dichiarato Nathan Kahane, Presidente di Lionsgate Motion Picture Group.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Now You See Me e alla recensione di Now You See Me 2.