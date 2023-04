Now You See Me, quali grandi star sarebbero potute essere presenti nel film?

La realizzazione di Now You See Me fu abbastanza lunga e travagliata in particolare a causa dei tanti attori presi in considerazione per il film. Ciò ha portato a riscritture in corso d'opera soprattutto dei personaggi principali che effettivamente compaiono all'interno della pellicola.

Addirittura, inizialmente, nella squadra dei quattro cavalieri, protagonisti del film, non ci sarebbe dovuta essere nessuna donna. Solo in un secondo momento fu aggiunta Henley Reeves, interpretata da Isla Fisher. Prima di optare per Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Dave Franco pare fossero stati tenuti in considerazione per diverso tempo attori che avessero tutti più o meno la stessa età e che, in quel momento, si trovavo al massimo della loro carriera ad Hollywood.

Prima di decidere di optare su protagonisti più giovani furono contattati Philip Seymour Hoffman, Jim Carrey, Hugh Grant, Sacha Baron Cohen e Colin Firth. Non è mai stato specificato quali personaggi avrebbero potuto interpretare ma in molti hanno pensato che potessero essere i quattro cavalieri. La decisione di "ringiovanire" il cast non ha portato a conseguenze negative, anzi. Il film riuscì ad essere un successo anche grazie alla presenza del cast di nuovi giovani volti del cinema americano. Ad aver partecipato al film è stato Morgan Freeman a cui è stata fatta pronunciare anche una citazione a Le Ali della Libertà.

