Now You See Me, quella citazione a Le Ali della Libertà che non tutti hanno notato

Quando arrivi ad essere un attore affermato come Morgan Freeman, con anni e anni di carriera alle spalle e innumerevoli successi entrati nella storia del cinema puoi anche concederti un briciolo di autocelebrazione: durante Now You See Me, ad esempio, il nostro ripete una frase che qualcuno potrebbe aver già sentito da qualche altra parte.

Nel film di Louis Leterrier vediamo infatti il Thaddeus Bradley di Freeman finire in galera: non proprio una novità, non trovate? Qual è stata l'occasione più famosa in cui abbiamo visto la star di Una Settimana da Dio finire dietro le sbarre? Esatto: era il 1994 e il film era Le Ali della Libertà, il capolavoro tratto da Stephen King ancora oggi ritenuto una delle vette più alte della carriera del buon Morgan.

Perché, dunque, non approfittare di un'occasione del genere? Durante Now You See Me, infatti, sentiamo Freeman proferire la frase: "Dietro queste sbarre un uomo ha tempo per pensare", vale a dire la stessa, identica frase ("These bars give a man time to think", in originale) ascoltata durante una scena di The Shawshank Redemption.

Un piccolo omaggio ad uno dei film più importanti dell'ultimo decennio del secolo scorso e della carriera di Freeman che, siamo sicuri, sarà stato apprezzato da chiunque l'abbia riconosciuto. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Now You See Me.