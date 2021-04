Now You See Me 3: tutto ciò che sappiamo sul sequel, ci sarà anche Benedict Cumberbatch?

Annunciato nel 2015 con un anno di anticipo rispetto all'uscita di Now You See Me 2, il terzo capitolo della saga cinematografica ha ricevuto ufficialmente il via libera lo scorso aprile, quando Lionsgate ha affidato lo sviluppo del film allo sceneggiatore American Hustle Eric Warren Singer. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto.

Con la promessa di mantenere "il divertimento, la magia e lo spirito" dei film originali, il cui incasso globale si attesta sui 687 milioni di dollari, la nuova pellicola introdurrà dei personaggi tutti nuovi ma permetterà al contempo ai membri del cast originale di riprendere i propri ruoli. Tra gli altri potrebbero quindi fare ritorno Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman.

Prima ancora che il film ricevesse il via libera definitivo dello studio, sono iniziate a circolare in rete alcuni voci sulla possibile presenza di Benedict Cumberbatch. Tuttavia la sua presenza non ha trovato conferma nell'ultimo aggiornamento pubblicato da Deadline, anche perché il sito ha sottolineato che il casting del film non è ancora iniziato, dunque al momento non è chiaro se l'attore britannico comparirà effettivamente nel sequel. Cumberbatch, lo ricordiamo, attualmente è impegnato con le riprese di Doctor Strange in the Multivers of Madness di Sam Raimi.

Sul fronte della trama non è ancora stato svelato alcun dettaglio, ma al timone del progetto dovremmo ritrovare John M. Chu (già regista del secondo capitolo), reduce dallo straordinario successo di Crazy & Rich e in attesa di mostrare al mondo il suo adattamento di In the Heights tratto dall'opera di Lin Manuel Miranda.