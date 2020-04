Now You See Me 3, finalmente arrivato l'annuncio che i fan stavano aspettando

Deadline riporta che la Lionsgate ha assunto ufficialmente Eric Warren Singer, candidato all'Oscar per il suo lavoro su American Hustle, per scrivere la sceneggiatura di Now You See Me 3, la cui lavorazione è stata confermata dalla casa di produzione.

“Eric è sempre stato affascinato dalla raffinata arte dell'inganno e dell'illusione in tutte le sue forme ed è venuto da noi con una grande storia che porta in avanti la mitologia di Now You See Me e spinge i Quattro Cavalieri a un livello completamente nuovo con il nostro grande cast di ritorno che sarà affiancato da nuovi personaggi", ha dichiarato Nathan Kahane, Presidente di Lionsgate Motion Picture Group, che ha fatto l'annuncio oggi insieme a Erin Westerman, Presidente di Motion Picture Production per lo studio. “La serie Now You See Me è stata creata per mantenere il pubblico sorpreso e incuriosito. Qualunque grande mago lo sa, non puoi continuare a fare gli stessi trucchi. E Eric e il suo team di illusionisti hanno qualcosa di speciale nella manica per questo nuovo capitolo.”

Il film sarà la terza puntata della serie Now You See Me, che ha incassato $687 milioni di dollari a livello globale con due film. I capitoli precedenti sono stati interpretati da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman, anche se al momento nessun casting è stato ancora impostato per il trequel: il film catturerà il divertimento, la magia e lo spirito dell'originale, e introdurrà nuovi personaggi nel mondo della serie.

