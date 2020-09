Now You See Me 2 aveva un titolo originale molto diverso: ecco quale

Lo sceneggiatore Ed Solomon ha svelato che il titolo originale a cui aveva pensato per il primo sequel di Now You See Me era Now You Don't. Il primo film della saga uscì nel 2013, diventando un successo al box-office nonostante le recensioni contrastanti, con 351 milioni di dollari incassati a fronte di un budget da 75 milioni.

Inevitabile mettere in cantiere un sequel, uscito nel 2016, con il titolo Now You See Me 2. Il film ottenne un buon risultato al botteghino, incassando 334 milioni di dollari a livello globale.

Diretto da Jon M. Chu, Now You See Me 2 ha riunito i Quattro Cavalieri che vengono reclutati da un genio della tecnologia per portare a termine una rischiosissima rapina.



Il ricco cast del film era composto da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Michael Caine e Morgan Freeman.

Il film ottenne riscontri meno entusiastici del primo capitolo ma il titolo avrebbe dovuto essere un altro. Durante un Q&A su Reddit, Ed Solomon ha commentato il titolo Now You Don't:"Questa era la mia idea, per il titolo ma gli addetti al marketing dissero no".

Prima di essere ufficialmente intitolato Now You See Me 2, il film era stato provvisoriamente intitolato Now You See Me: The Second Act.

Pochi mesi fa è stata annunciata ufficialmente la produzione di Now You See Me 3. Nel 2016 si era parlato di un terzo film di Now You See Me con Jon M. Chu alla regia.