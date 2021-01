Now You See Me 2 e quella citazione ad Harry Potter nascosta ma non troppo

Per quanto non ci siano "sventolii di bacchette o stupidi incantesimi" nel film di John M. Chu Now You See Me 2 parla a suo modo di magia, e quando vuoi parlare di magia sul grande schermo la cosa migliore è affidarti a chi ha avuto a che fare con la materia per un bel po' di anni: Daniel Radcliffe, ad esempio.

Il secondo capitolo della saga dei Quattro Cavalieri è infatti una delle prime opere in cui abbiamo potuto ammirare il talento del nostro David al di fuori delle mura di Hogwarts: un'occasione da non sprecare, dunque, per piazzare nel corso del film qualche riferimento più o meno nascosto alla serie di film che fino a pochi anni prima aveva trascinato in sala milioni di spettatori in tutto il mondo.

Più o meno nascosto, dicevamo, perché in realtà la citazione è abbastanza palese: ad un certo punto, infatti, sentiamo il Walter Dabry interpretato da Daniel Radcliffe asserire di essersi dilettato con la magia quando era a scuola. Considerati i sette anni trascorsi dal povero Harry tra maghi oscuri, Dissennatori, pietre filosofali e camere dei segreti, insomma... Oseremmo dire che il nostro abbia imparato ben più di qualche trucchetto con le carte!

Avevate fatto caso a questo riferimento? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Now You See Me 2.