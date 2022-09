Now You See Me 3, svelato il regista del sequel con Woody Harrelson e Jesse Eisenberg

Dopo mesi d'incertezza il franchise di Now You See Me riprende ufficialmente vigore grazie all'annuncio del nome scelto per dirigere il terzo e attesissimo capitolo della saga iniziata nel 2013. Ecco chi si siederà al timone del progetto che vedrà ancora protagonisti Woody Harrelson e Jesse Eisenberg.

"Ci sono tre cose a questo mondo che assolutamente amo... Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e la magia". Con questa dichiarazione in una nota ufficiale, Ruben Fleischer ha annunciato il suo coinvolgimento in Now You See Me 3. Inizialmente si parlò di Jon M. Chu anche per Now You See Me 3 ma il progetto è slittato parecchie volte. E ora è il turno di Fleischer.



"Avere la possibilità di lavorare con questi attori di talento, così come il resto dell'incredibile cast dei film di Now You See Me è un sogno che si avvera. Sono un fan da sempre degli heist movie: amo essere attratto dai colpi di scena e dal mistero in cui nulla è come sembra. E questo è ancora più vero quando i ladri sono maghi: le opportunità sono infinite. Eric [Warren Singer, sceneggiatore del film] è stato in grado di sbloccare qualcosa di nuovo ed entusiasmante in un nuovo film con personaggi divertenti, quindi sono entusiasta di approfondire ancora di più".



Il primo film venne diretto da Louis Leterrier mentre il secondo passò a Jon Chu. Ora è la volta di Ruben Fleischer e la scelta, sulla carta, sembra davvero azzeccata.

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Now You See Me 2, l'ultimo capitolo del franchise sbarcato nelle sale, ormai sei anni fa.