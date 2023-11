Now you see me 3, Lionsgate annuncia il nuovo film della saga

Ruben Fleischer sarà il regista di Now you see me 3. Il nuovo film del franchise è stato confermato dalla casa di produzione, riportando le avventure dei maestri dell’illusionismo sul grande schermo.

Lionsgate ha ufficialmente dato il via libera al terzo capitolo della saga, con Il presidente del gruppo cinematografico Joe Drake che ha confermato Ruben Fleischer al timone del progetto e non Jon M.Chu durante una investor call: “Abbiamo reimmaginato Now You See Me con Ruben Fleischer, che è un maestro assoluto nel gestire i franchise. Se pensate che ha fatto Venom e Uncharted, non potreste essere più felici di questo. Il tutto inizierà in primavera.”

Now You See me è stato uno dei franchise più remunerativi per la casa di produzione. A fronte di un budget abbastanza contenuto, i due capitoli della saga hanno incassato un totale di 700 milioni di dollari, con il primo che ne ha incassati 350 considerando un budget di “soli” 70 milioni. Sicuramente ad aver contribuito al successo di Now you see me c’è il cast stellare che ha partecipato al progetto: Woody Harrelson, Lizzy Caplan, Isla Fisher, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe e Michael Caine. E non è escluso che molti di loro possano fare ritorno all’interno del terzo film. Adesso che è ufficiale, attendiamo con impazienza le prossimo notizie che usciranno. Tra i rumour che circolavano, si ipotizzava anche la presenza di Benedict Cumberbatch in Now you see me 3.