Now You See Me 3, Jesse Eisenberg è impaziente: 'il mio personaggio un performer, come me'

L’annuncio dell’ufficializzazione di Now You See Me 3 è stato accolto nel migliore dei modi dai fan della saga e dal cast che si prepara a lavorare al terzo capitolo. In particolare, Jesse Eisenberg, si è detto particolarmente entusiasta di poter tornare nel ruolo di J. Daniel Atlas, personaggio con cui condivide una caratteristica essenziale.

Dopo aver riportato l’annuncio del nome del regista di Now You See Me 3, torniamo a parlare del prossimo thriller della saga per condividere le parole dell’interprete di uno dei protagonisti delle vicende narrate, quel Jesse Eisenberg sempre più al centro di film indipendenti e di grandi produzioni hollywoodiane.

In occasione della promozione del suo ultimo lavoro, Manodrome, l’attore ha spiegato come non veda l’ora di poter tornare nei panni dell'illusionista J. Daniel Atlas, con cui ritiene di avere un’affinità particolare: “Ho capito che non mi piacere perseguire attivamente quello che si definirebbe Il Metodo, ovvero trattare le circostanze come se fossero la realtà. Ho scoperto che molti attori lo fanno in modo performativo, ma in un modo che non sembra esattamente reale. Per me, facendo questi film, Now You See Me più di ogni altro, è il modo più lontano in termini di sentirsi come il personaggio. Io sono un vero e proprio perfomer, così come lo è il personaggio”.

Quindi, l’attore è andato più nel dettaglio: “Eppure il personaggio è un intrattenitore molto sicuro di sé, mentre io sono un intrattenitore poco sicuro, che vive il dubbio. Non guardo nessuno dei film a cui ho partecipato, cerco di evitare i fotogrammi dei film. Non voglio vedere le mie performance perché la cosa appesantisce le mie ansie a proposito di me stesso”.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sul nuovo film della saga, vi lasciamo alla recensione di Now You See Me 2.