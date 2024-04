Now you see me 3, importanti novità sul cast: i fan della saga saranno felici

Now you see me 3 è ufficiale dallo scorso novembre ma in queste ore, grazie alle ultime novità appena emerse, il terzo capitolo dell'amata saga cult ha compiuto enormi passi in avanti.

Lionsgate ha infatti finalizzato il cast di nuovi protagonisti di Now you see me 3, scritturando l'attore Justice Smith, visto l'ultima volta in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, e Dominic Sessa, star emergente di The Holdovers, entrambi pronti a conquistare il palcoscenico magico. Il duo ha concluso accordi per unirsi, insieme all'attrice Barbie Ariana Greenblatt, al cast di Now You See Me 3, l'ultima puntata della Lionsgate della famosa saga di rapine.

Il trio si unirà ai membri del cast dei due film originali, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman che dovrebbero riprendere i loro ruoli di ladri illusionisti. I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, ma il nuovo film approfondirà ancora una volta il mondo degli illusionisti e racconterà una nuova storia con protagonista il team noto come i Quattro Cavalieri, introducendo al pubblico una nuova generazione di maghi.

Ruben Fleischer sarà seduto sulla sedia del regista, con una sceneggiatura scritta da Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith e Mike Lesslie. Non è ancora stato rivelato quando inizieranno le riprese di Now you see me 3, ma vi terremo aggiornati.

