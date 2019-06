Novità per Those Who Wish Me Dead, nuovo film di Taylor Sheridan con Angelina Jolie

Dopo il successo ottenuto con Wind River, suo esordio alla regia, l'acclamato sceneggiatore Taylor Sheridan si prepara a tornare dietro la macchina da presa con Those Who Wish Me Dead.

Nelle ultime ore sono arrivate novità per l'atteso progetto, che come sappiamo avrà Angelina Jolie come protagonista: a quanto pare infatti lo sceneggiatore e regista di Yellowstone si riunirà al direttore della fotografia Ben Richardson e allo scenografo Neil Spisak.

Nel corso della sua carriera Richardson, oltre ad aver già lavorato con Sheridan su Wind River e Yellowstone, ha filmato anche 1922, Re Della Terra Selvaggia e Sand Castle; Spisak, invece, ha collaborato alla produzione di alcuni grandi successi come Heat di Michael Man e la trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi.

Vi ricordiamo che Those Who Wish Me Dead sarà un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Michael Koryta: ambientato nel selvaggio Montana, il film racconta la vicenda di un ragazzino di appena quattordici anni che assiste a un terrificante omicidio e viene inserito nel programma di protezione testimoni dell'FBI. Due gemelli killer però si mettono sulle sue tracce, intenzioni a chiudergli la bocca per sempre.

Nel cast del film, le cui riprese avranno luogo ad Albuquerque e la cui uscita è prevista presumibilmente per il 2020, anche Nicholas Hoult.